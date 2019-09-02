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Transferin son gününde Hatayspor’da 2 imza

TFF 1.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:51
Transferin son gününde Hatayspor’da 2 imza

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, transferin son gününde forvet ve orta saha mevkilerine takviye yaptı. Bordo-beyazlılar Jeremy Bokila ile Alican Özfesli’yi kadrosuna kattı.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giyen Jeremy Bokila, Hatayspor’la 1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kongo Cumhuriyeti Milli Takım futbolcusu Jeremy Bokila, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa Özat’ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi.



Alican Özfesli bedelsiz kiralandı


Süper Lig takımlarından Başakşehir kulübünde forma giyen Alican Özfesli, 1 yıllığına bedelsiz olarak Hatayspor’a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübünden bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanan orta saha oyuncusu Alican Özfesli Hatayspor’umuzda" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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