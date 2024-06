Transfer olma konusunda Sergen Yalçın'ı geride bırakan İsmail Saymaz'a Nihat Genç'ten sert eleştiri!

İsmail Saymaz, Sözcü TV'den ayrılarak üçüncü kez Halk TV'ye geçti. İsmail Saymaz'ın Halk TV'den en son ayrılırken kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun attığı 'Omurga ister' tweeti de yeniden gündem oldu. Gazeteci Nihat Genç ise tekrar Halk TV'ye dönen İsmail Saymaz'ın iki kurum arasında sürekli yer değiştirmesi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sözcü TV'de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazan İsmail Saymaz tekrardan Halk TV'ye döndü. Son paylaşımında “Yeni döneme İsmail Saymaz ile daha güçlü giriyoruz” ifadelerini kullanan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu’nun, İsmail Saymaz'ın Halk TV'den son ayrılığının ardından attığı 'Omurga ister' tweetini silmemesi ise gündem oldu.

NİHAT GENÇ: TRANSFER PARASI MI ÖZEL-İMAMOĞLU KAVGASI MI?

Bu transfer üzerine gazeteci Nihat Genç ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Saymaz için 'baskıyı görünce kaçtı' ve 'omurgasız' ifadelerini kullandığı paylaşımı gündeme getirdi ve "Sahi bu fırıldaklık nedir, söz konusu transfer parası mı yoksa Uğur Dündar-Yılmaz Özdil çatışması ya da İmamoğlu-Özgür Özel kavgası mı?" diye sordu.

İşte Nihat Genç’in İsmail Saymaz'ı kızdıracak o paylaşımı:

"İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldı ve yeniden Halk TV'ye döndü! Ki, ayrılırken Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kendisi için ilk cümlesi 'baskıyı görünce kaçtı' sonra da 'omurgasız' demişti! Halk TV 'omurgasız'ı tekrar transfer etti! Cafer Mahiroğlu Özgür Özelciydi yoksa o da mı İmamoğlucu oldu! Sorun İsmail Saymaz değil, oradan buraya girip çıkan tekrar dönüp gelen bu gazeteci trafikleri bize ne anlatıyor?

Sahi bu fırıldaklık nedir, söz konusu transfer parası mı yoksa Uğur Dündar-Yılmaz Özdil çatışması ya da İmamoğlu-Özgür Özel kavgası mı? Kamuoyu önünde bir hayatları olan bu gazeteciler hakkında kimse zırnık bir şey bilmiyor ve kabak bu gazetecilerin savundukları fikirlerin yıpranmasıyla sonuçlanıyor!

Şu şarlatanlara bakın, her akşam milletin gözleri evleri içinde bir hayatları olacak ama kimse niçin gitti niçin döndü diye bu fırdöndüyü hiç merak etmeyecek, ve bunlar bir de 'güvenilir' olacak? Kendileri bir magazin haber bulsa, eften püften her konuda bir sanatçı bir siyasetçinin karıştığı bir olay yakalasa, inciğine cinciğine kadar, en ayrıntısına kadar, doğru yanlış demeden saatlerce dillerine dolarlar! Ama iş kamuoyu önünde kimlikleriyle kendilerine gelince tek kelime ayrıntıya dair bilgi vermezler! Başkalarının hayatlarına her akşam müdahale ederek para kazanırlar ama kendi hayatları söz konusu olunca tek kelime etmezler! Kamuoyu önüne dürüst gazeteci diye çıkacaksın ama gazeteci transferleri hakkında oralarda gerçekte ne dümenler dönüyor kimse bilmeyecek!

Artık bunlar gazeteci değil hallerinden sual edilmeyen dokunulmaz efendiler! Beylerin gidişi gizemli, dönüşleri ezoterik, arkası karanlık adamlar! Gazetecilerdeki bu hikmetli mistik haller şeyhlerin akıl sır ermez kerametleri! Bu esrarengizlik nedir arkadaş, köle pazarında mı satılıyorsunuz yoksa aşiret ağasının marabaları mı bunlar oysa bir gazeteci açık net şeffaf ve herkesin bilgisi dahilinde olmalı! Kalın perdeler arkasında neler oluyor? Derin sırlar içinde bilmediğimiz derin ilişkiler mi var, şu Kılıçdaroğlu'nun alayı para alıyor dediği!

Herkesi dillerine dolarlar ama iş kendilerine gelince tıs yok, dünyaya kapalılar, her şey kalın perdeler arkasında! Bilinmez hırslar, anlaşılmaz kişisel çatışmalar, akıl erdirilemeyen şehvetli transfer paraları, kardeşim siz, tarikat mısınız, gazeteci misiniz ve sahiden kimin adamısınız? Bu kadar sır gizem şüphe şaibe içinde savunduğunuz her siyasetin üstüne de okuyucuyu enayi yerine koymayın karanlık gölgeler düşürüyorsunuz!

Her basit ve sıradan bir habere dahi saatlerce nutuk çeken bu arkadaşların ekranlarda bir türlü susmak bilmeyen ağızları-çeneleri, milletin işkillenmesine kıllanmasına suiniyetine izin vermeyecek kadar ifade yeteneğine konuşma diline hakim ama yine de konu kendileri olunca o meşhur çeneler kilitli! Oysa bir gazeteci 'olaylar karanlıkta kalmasın' diye 'karanlık kişiler' siyasete ve medyaya hakim olup algı manipüle yapmasın şüphe oluşmasın diye gazetecilik yapar! Cinayetleri sorgulayan didikleyen ey gazeteci efendiler, asıl cinayet, gazeteci medya ilişkilerinin karanlıklarda kalmasıdır!"