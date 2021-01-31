Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer dönemi bitti mi? Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başladı. Kulüpler bu süreçte önemli takviyeler yaptı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer dönemi kapandı mı? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu eylül ayında başladı. Ligde bu sene devre arası tatili yapılmadı. 21. haftayla sezonun ilk yarısı tamamlandı ve peşinden 22. haftayla ikinci yarı başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak 2021’de başladı. Futbolseverler transferlerin ne zaman kapanacağını araştırıyor. Ara transfer dönemi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 4 Ağustos-5 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.