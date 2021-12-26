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Aktüel Tramvay Hattı'nda feci kaza! Seferler aksadı
Aktüel

Tramvay Hattı'nda feci kaza! Seferler aksadı

İstanbul’un Güngören ilçesinde T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda kaza meydana geldi. İki otomobilin kazası sonucu 1 kişi hastaneye kaldırıldı, tramvay seferleri kısa bir süre aksadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 10:10:00 -
Tramvay Hattı'nda feci kaza! Seferler aksadı

Güngören'de, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kaza nedeniyle seferlerin Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaza yapan araçların tramvay hattından kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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