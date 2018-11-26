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Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

İzmit'te bir tramvayın, hatta giren özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otobüste maddi hasar meydana geldi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 18:16
Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

İzmit'te bir tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü, Santral mevkiine doğru ilerlerken, hattına girdiği tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 18:16
  1. İzmit
  2. trafik kazası
  3. tramvay otobüse çarptı

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