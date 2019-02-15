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Trampolinde Türkiye’yi Doğukan Büyükarslan temsil edecek

Yaşar Üniversitesi öğrencisi dünya şampiyonu milli jimnastikçi 19 yaşındaki Doğukan Büyükarslan, Türkiye’yi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak Trampolin Jimnastik Dünya Kupası’nda temsil edecek.

15 Şubat 2019 Cuma 10:12
Trampolinde Türkiye’yi Doğukan Büyükarslan temsil edecek

Yaşar Üniversitesi öğrencisi dünya şampiyonu milli jimnastikçi 19 yaşındaki Doğukan Büyükarslan, Türkiye’yi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak Trampolin Jimnastik Dünya Kupası’nda temsil edecek. Büyükarslan, milli takımdaki arkadaşlarıyla ay-yıldızı iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, en büyük hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan ilk Türk trampolin jimnastikçi olmak olduğunu söyledi.


Dünya şampiyonu milli jimnastikçi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu, Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Doğukan Büyükarslan, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. 2017 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Yaş Grupları Trampolin Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda 17-21 yaş grubu senkron kategorisinde Koray Altınel ile birlikte altın madalya kazanan, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ise çeşitli dereceleri bulunan Büyükarslan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 16-18 Şubat tarihlerinde yapılacak Trampolin Jimnastik Dünya Kupası’nda, Türkiye’yi temsil edecek milli takımda yer almayı başardı. Geçtiğimiz hafta yapılan Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda, üç madalya kazanan Büyükarslan, Dünya Kupası’nda da en iyi dereceyi almak için takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele edecek.



6 yaşında başladı


Jimnastiğe 6 yaşındayken başladığını, 6 yıl artistik jimnastik yaptıktan sonra antrenörlerinin yönlendirmesiyle bu branşa geçtiğini ifade eden Büyükarslan, “İlk başta gerçekten çok zorluklar çektim. Trampolin ülkemizde yeni bir branş olduğu için hem tecrübesizdik hem de olanaklar açısından bazı sıkıntılarımız vardı. 6 yıl artistik jimnastik yaptıktan sonra trampoline alışmak gerçekten çok zor oldu ve bu branşın Türkiye’deki ilk sporcularındandık. Ancak kısa süre içerisinde çok yol katettik ve ilk kez milli takımla mücadele etmemizden 2 yıl gibi kısa bir süre sonra Sofya’da yapılan yaş grupları Dünya Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmeyi başardık. Bu yılki uluslararası yarışma maratonumuz Bakü’de yapılacak Dünya Kupası ile başlıyor. Ülkemizi, yapılacak bütün uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum. En büyük hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılan ilk Türk trampolin jimnastikçi olmak” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:12
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