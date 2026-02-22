  • İSTANBUL
Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Yerel

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Dün geceden itibaren soğuk ve karlı hava Trakya’yı etkisi altına aldı. Özellikle Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Tekirdağ'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Başta Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin yüksek kesimleri olmak üzere Ganos Dağı çevresi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, özellikle rakımı yüksek bölgelerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunarak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

