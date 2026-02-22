Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Buna karşılık şiddetli gastriti olanlar, mide erozyonları veya aktif mide ülseri bulunanlar, ileri düzey reflüsü ya da Barrett özofagusu olan hastalar, uzamış açlık ile artan sık ve şiddetli mide ağrısı, kusma ya da kanama bulguları yaşayanlar ile düzenli mide ilacı kullanması gereken kişiler için oruç tutmak sakıncalı olabilir. Bu nedenle mide reflüsü ve gastrit hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka doktoruna danışarak, kendi hastalık durumuna göre karar vermesi en doğru yaklaşımdır.