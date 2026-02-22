  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İftara nefis tatlı önerisi: Çullama tarifi! Kahramanmaraş'ın asırlık lezzeti! Oruç sonrası... İstanbul’un Selatin Camileri! Üsküdar'ın kalbindeki üç asırlık estetik miras: Valide-i Cedid Camisi… Zengin bir sağlık sistemi hemen değerli olsun sizin için! Çünkü Kalp krizi yaş dinlemiyor... Motosikletlerle köy basıp kadın ve çocukları kaçırdılar! Ölüler de var Galatasaray’ın serisi bozkırda son buldu! 10 maçtır bileği bükülmeyen Cimbom, Konyaspor kalesini geçemedi Hastaneden randevu alamadı! Doktora taşlama şiir yazdı Türkiye ile bir dönem arası limoni olan Mısır, herkesi ters köşe yaptı! Tam 47 yıl sonra bir ilk yaşanacaktı ki... Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı? Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!
Sağlık
16
Yeniakit Publisher
Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Uzun süreli açlığın ardından gelen hızlı iftar sonrası sağlık problemleri oluşabilir.

#1
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Emre Yıldırım, Ramazan ayında tavan yapan reflü, gastrit ve şişkinlik şikâyetlerinden kurtulmanın yollarını anlattı. Sahurda hangi besinler tok tutar? İftardan sonra soda içmek faydalı mı? Hangi mide hastaları oruç tutarken risk altında? Ramazan'da mide yanması nasıl geçer? İşte Ramazan'da mide şikâyetlerinden kurtaracak uzman tavsiyeleri…

#2
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeni, doğru yönetilmediği takdirde mide sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Gün boyu süren sessizliğin ardından iftar sofrasındaki ağır yemeklerle bir anda yüklenen mide; yanma, ekşime ve şişkinlik sinyalleriyle alarm veriyor. Peki, iftardan sonra soda ya da çay içmek mideye zarar verir mi?

#3
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Prof. Dr. Emre Yıldırım, Ramazan'da en sık yapılan hatalara dikkat çekerek, mideyi yormayan sahur menülerinden, sindirimi kolaylaştıran iftar stratejilerine kadar kritik ipuçlarını paylaştı. Özellikle mide ülseri ve ileri derecede reflüsü olanlar için önemli uyarılarda bulunan Yıldırım, "Hızlı yemek ve sahurdan hemen sonra yatmak en büyük düşmanınız" dedi.

#4
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Ramazan ayında en sık karşılaştığımız mide şikayetleri mide reflüsü, mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlıktır. Bunun temel nedeni, uzun süreli açlığın ardından iftarda hızlı ve ağır yemek yenmesidir. Büyük porsiyonlar, yağlı ve baharatlı yiyecekler mideyi bir anda zorlar; bu da yanma, ekşime ve şişkinlik gibi yakınmalara yol açar.

#5
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Gün içinde yeterli su içilmemesi ve lifli gıdaların ihmal edilmesi ise kabızlığı artırır. Oysa iftarı hafif açmak, yavaş ve ölçülü yemek, kızartmalardan kaçınmak, sahuru atlamamak ve yeterli su tüketmek, Ramazan'ı mide açısından çok daha rahat geçirmek için çoğu zaman yeterlidir.

#6
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Reflü veya gastrit hastaları Ramazan'da nelere özellikle dikkat etmeli, hangi durumlarda oruç sakıncalı olabilir? Mide reflüsü ve gastrit tanısı olan hastalar, Ramazan ayında oruç tutarken bazı noktalara özellikle dikkat etmelidir.

#7
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Sahuru atlamamak, iftarı küçük porsiyonlarla ve yavaş yemek, yağlı, baharatlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durmak, asitli içecekler ile aşırı çay-kahve tüketiminden kaçınmak ve iftardan sahura kadar yeterli su almak şikâyetleri belirgin şekilde azaltır.

#8
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Buna karşılık şiddetli gastriti olanlar, mide erozyonları veya aktif mide ülseri bulunanlar, ileri düzey reflüsü ya da Barrett özofagusu olan hastalar, uzamış açlık ile artan sık ve şiddetli mide ağrısı, kusma ya da kanama bulguları yaşayanlar ile düzenli mide ilacı kullanması gereken kişiler için oruç tutmak sakıncalı olabilir. Bu nedenle mide reflüsü ve gastrit hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka doktoruna danışarak, kendi hastalık durumuna göre karar vermesi en doğru yaklaşımdır.

#9
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Sahurda mideyi yormayan, gün boyu rahat tutan beslenme önerileriniz nelerdir? Ramazan'da sahurda nasıl beslendiğimiz, gün boyu mide şikayeti yaşayıp yaşamayacağımızı büyük ölçüde belirler. Bu yüzden sahuru hafif ama doyurucu geçirmek önemlidir. Tam buğday ekmeği, yulaf ya da bulgur gibi besinler uzun süre tok tutar.

#10
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Yanına bir haşlanmış yumurta, az yağlı peynir ya da yoğurt eklendiğinde hem mide yorulmaz hem de enerji düşmez. Bir avuç ceviz veya zeytinyağlı hafif bir salata sahuru destekler. Salatalık, yeşillik, muz ya da elma gibi gıdalar da mideyi rahatlatır.

#11
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Domates ve çiğ soğan mide reflüsü olanlar için sorun olabilir dikkat etmek lazım. Sahurda mutlaka su içilmeli; buna karşılık kızartmalar, hamur işleri, aşırı baharatlı ve tuzlu yiyecekler, tatlılar, gazlı içecekler ile fazla çay-kahve gün içinde reflü, şişkinlik ve hazımsızlığı artırır.

#12
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Ayrıca menüden bağımsız olarak lokmaları iyi çiğnemeden hızlı yutmak ve sahurdan sonra hemen yatmak ve şikayetlerin artmasına neden olur.

#13
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

İftarda yapılan en büyük hatalar hangileri ve bunlar mideyi nasıl etkiliyor? Ramazan ayında iftar sofralarında yapılan en sık hatalar; Hızlı yemek yemek, İyi çiğnemeden yutmak Aşırı porsiyon tüketmek Yağlı ve baharatlı yiyecekleri tercih etmek Yeterince su içmemek ve tatlıyı hemen yemektir.

#14
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

Uzun süre aç kaldıktan sonra ağır bir iftar yapmak gastrointestinal sistemi bir anda zorlar; bu durum reflü, gastrit, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikâyetleri artırır. Özellikle yağlı ve baharatlı yiyecekler mide asidini yükselterek gastrit ve ülser riskini artırırken, yetersiz su tüketimi sindirimi zorlaştırır ve kabızlığa yol açar.

#15
Foto - Uzman isim açıkladı: Oruçluyken mide yanması nasıl geçer? İftardan sonra soda içmek mideye faydalı mı?

İftardan sonra soda, çay ya da kahve içilebiliyor. İftardan sonra soda içmek mideyi rahatlatır mı? Mideyi rahatlatmak için ne önerirsiniz? Soda bazı kişilerde içeriğindeki bikarbonat sayesinde mide asidini bir miktar baskılayarak ve geğirerek gaz çıkarmayı kolaylaştırarak hazımsızlık ve şişkinlik hissini azaltabilir; ancak gazlı yapısı nedeniyle özellikle reflü ve gastrit hastalarında şişkinlik ve yanmayı artırabilir. Bu nedenle mide hassasiyeti olanların soda tüketimini sınırlaması, en fazla küçük bir şişe ile yetinmesi daha uygundur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı
Gündem

Meğer Özgür Özel… Fenerbahçe’nin neden 3 yediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin sahasında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tribünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada gündem oldu. Eski..
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!
Gündem

Siyonist İsrail ve ABD'den kirli ittifak! Ortadoğu'yu kan gölüne çevirecek saldırı planı deşifre oldu!

İşgalci İsrail basını, eli kanlı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik korkunç bir savaş senaryosu üzerinde anlaştığını duyurdu. ..
İran lideri Pezeşkiyan: Bizi buna zorluyorlar
Dünya

İran lideri Pezeşkiyan: Bizi buna zorluyorlar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, açıklamasında "Dünya güçleri bizi boyun eğmeye zorlamak istiyor" ifadelerini kullandı.
28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’
Gündem

28 Şubat kafası okulda hortladı! ‘Ben sevmiyorum çıkar başörtünü’

28 Şubat zihniyeti bu kez Kocaeli’nin Derince ilçesinde hortladı. İlk kez oruca niyet eden 3’üncü sınıf öğrencisi, okula da başörtüsüyle git..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23