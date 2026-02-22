  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tatil için yurt dışı planları yapan Türk vatandaşlarının gidebileceği en uygun rotalar belli oldu.

1
#1
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

Son dönemdeki verilere göre, Türk pasaportunun sunduğu giriş ayrıcalıklarının yanı sıra, Türk lirasının yerel para birimleri karşısında güçlü bir konumda bulunduğu 30 farklı destinasyon dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

Özellikle 1 TL’nin yaklaşık 18 birim karşılık bulduğu bölgeler, tatilcilerin konaklama ve ulaşım maliyetlerini minimize etmesine imkan tanıyor.

#3
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

Hem kültürel zenginlikleri hem de ekonomik harcama kapasitesini bir arada sunan bu noktalar, vize engeline takılmadan bütçe dostu bir tatil yapmak isteyenler için bu yılın en popüler adresleri olmaya aday.

#4
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

TATİLCİLERİN TERCİH ETTİĞİ 30 LOKASYON Türk pasaportunun en değerli olduğu ülkeler şöyle

#5
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

Sırbistan · Para: Sırp Dinarı (RSD) · 1 TL ≈ ~3 RSD · Vizesiz. TL güçlü, yaşam uygun.

#6
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Arnavutluk · Para: Lek (ALL) · 1 TL ≈ ~3 ALL · Vizesiz 90 gün.

#7
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

İran · Para: Riyal (IRR) · TL çok güçlü konumda.

#8
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

Lübnan · Para: Lübnan Lirası (LBP) · TL güçlü konumda.

#9
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Ürdün · Para: Dinar (JOD) · 1 JOD ≈ ~50 TL · Kapıda vize.

#10
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Birleşik Arap Emirlikleri · Para: Dirhem (AED) · 1 AED ≈ ~9 TL · Vizesiz.

#11
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Katar · Para: Riyal (QAR) · Vizesiz.

#12
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Kenya · Para: Şilin (KES) · 1 TL ≈ ~4 KES · E-vize.

#13
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Güney Afrika · Para: Rand (ZAR) · 1 TL ≈ ~0.7 ZAR · Vizesiz.

#14
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Tunus · Para: Dinar (TND) · 1 TND ≈ ~11 TL · Vizesiz.

#15
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Fas · Para: Dirhem (MAD) · 1 MAD ≈ ~3 TL · Vizesiz.

#16
Foto - Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!

· Azerbaycan · Para: Manat (AZN) · 1 AZN ≈ ~18 TL · Kimlikle giriş mümkün./ derleyen: haber7

