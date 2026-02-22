Bavulunu toplayan oraya gidiyor: İşte Türk pasaportunun en değerli olduğu yerler!
Tatil için yurt dışı planları yapan Türk vatandaşlarının gidebileceği en uygun rotalar belli oldu.
Son dönemdeki verilere göre, Türk pasaportunun sunduğu giriş ayrıcalıklarının yanı sıra, Türk lirasının yerel para birimleri karşısında güçlü bir konumda bulunduğu 30 farklı destinasyon dikkat çekiyor.
Özellikle 1 TL’nin yaklaşık 18 birim karşılık bulduğu bölgeler, tatilcilerin konaklama ve ulaşım maliyetlerini minimize etmesine imkan tanıyor.
Hem kültürel zenginlikleri hem de ekonomik harcama kapasitesini bir arada sunan bu noktalar, vize engeline takılmadan bütçe dostu bir tatil yapmak isteyenler için bu yılın en popüler adresleri olmaya aday.
TATİLCİLERİN TERCİH ETTİĞİ 30 LOKASYON Türk pasaportunun en değerli olduğu ülkeler şöyle
Sırbistan · Para: Sırp Dinarı (RSD) · 1 TL ≈ ~3 RSD · Vizesiz. TL güçlü, yaşam uygun.
· Arnavutluk · Para: Lek (ALL) · 1 TL ≈ ~3 ALL · Vizesiz 90 gün.
İran · Para: Riyal (IRR) · TL çok güçlü konumda.
Lübnan · Para: Lübnan Lirası (LBP) · TL güçlü konumda.
· Ürdün · Para: Dinar (JOD) · 1 JOD ≈ ~50 TL · Kapıda vize.
· Birleşik Arap Emirlikleri · Para: Dirhem (AED) · 1 AED ≈ ~9 TL · Vizesiz.
· Katar · Para: Riyal (QAR) · Vizesiz.
· Kenya · Para: Şilin (KES) · 1 TL ≈ ~4 KES · E-vize.
· Güney Afrika · Para: Rand (ZAR) · 1 TL ≈ ~0.7 ZAR · Vizesiz.
· Tunus · Para: Dinar (TND) · 1 TND ≈ ~11 TL · Vizesiz.
· Fas · Para: Dirhem (MAD) · 1 MAD ≈ ~3 TL · Vizesiz.
· Azerbaycan · Para: Manat (AZN) · 1 AZN ≈ ~18 TL · Kimlikle giriş mümkün./ derleyen: haber7
