Trakya'da beklenen kar yağışı başladı
Trakya'da beklenen kar yağışı Bulgaristan'dan giriş yaptı.06 Şubat 2019 Çarşamba 15:18
Trakya'ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı.
Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan'a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı.
Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı’na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu.
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