Trakya'da beklenen kar yağışı başladı Trakya'da beklenen kar yağışı Bulgaristan'dan giriş yaptı.

Trakya'ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan'a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı. Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı’na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu.

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