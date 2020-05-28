  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Trakya Üniversitesi ve SAYRED’den “Sanat Eve Sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, sanal ortamda açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:28:16 -
Trakya Üniversitesi ve SAYRED’den “Sanat Eve Sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, sanal ortamda açıldı.


Küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya’nın, grup koordinatörlüğünü ise Ressam Müberra Bülbül’ün üstlendiği “Sanat Eve Sığar” adlı uluslararası karma sergi, https://youtu.be/i1ymxSZCD5A adresinde izleyicilerin beğenisine sunuldu. Covid-19 ile mücadele sürecinde “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajı ile “Evde Kal” çağrısına destek olmayı amaçlayan sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle hazırlandı. Sergiye 30 Mayıs tarihine kadar https://youtu.be/i1ymxSZCD5A linkinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı