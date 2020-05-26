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Aktüel

Traktör devrildi 5 kişi yaralandı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:27:12 -
Traktör devrildi 5 kişi yaralandı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Tarlaya giden Maruf Coşkun’un (37) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Maruf, İdris, Zehra, Melek ve Mihriban Coşkun yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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