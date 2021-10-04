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Aktüel Traktör devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Traktör devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 20:46:00 -
Traktör devrildi: 2 yaralı

Manisa-Saruhanlı'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İ.K'nin (77) kullandığı 35 VEH 48 plakalı traktör, Hatiplar ile Sarısığırlı mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Z.K. (70) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Durumu ağır olan İ.K, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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