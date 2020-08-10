Trafoda çıkan yangın korkuttu; 7 mahallede elektrik kesildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafoda çıkan yangın nedeniyle 7 mahallede elektrik kesinti meydana geldi.
Denizli Pamukkale'de Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bulunan elektrik trafosunda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir saat süren yangın nedeniyle Kervansaray, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan Mahallelerinde elektrik kesintisi oldu.