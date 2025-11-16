  • İSTANBUL
Yerel Trafo bomba gibi patladı, gece gündüze döndü
Yerel

Trafo bomba gibi patladı, gece gündüze döndü

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Trafo bomba gibi patladı, gece gündüze döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle trafo bomba gibi patladı.

Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan direk üstü otomasyon panosu, olumsuz hava şartları nedeni ile bomba gibi patladı. Patlama sonrası çıkan alevler geceyi gündüze çevirirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Dicle Elektrik ekipleri kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmaların ardından pano onarılırken bölgeye tekrar enerji verildiği kaydedildi.

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
Gökçek, Mansur’un "Şükran Anıtı"nı Yapay Zekâya Sordu: "Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!"
Gündem

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır bitiremediği, Sayıştay raporlarına dahi “usulsüzlük” olarak giren Hıdırlıktepe’deki Şükran Anıtı ..
