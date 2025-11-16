Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bir ilde daha ekmeğe zam geldi!
Bilecik’te 200 gramlık somun ekmek fiyatı, artan maliyetler nedeniyle 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.
Bilecik’te 200 gramlık somun ekmek fiyatı, artan maliyetler nedeniyle 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.
Bilecik’te 200 gramlık somun ekmeğe zam yapıldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın ortak aldığı karar doğrultusunda, daha önce 12,5 liradan satılan ekmek fiyatı 2 lira 50 kuruş artışla 15 liraya çıktı.
Zam kararının artan un, maya, enerji ve işletme giderlerinin etkisiyle alındığı ifade edildi.
Fırıncılar, maliyet baskılarının devam etmesi nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise ekmek fiyatlarındaki artışın günlük yaşam maliyetlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23