  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak! Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak Hırsızı aklayan da hırsızdır Ya etek giyiyorlar ya da... Kadınların arkasına sığınıyorlar ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi müttefiklere yük bindirecek Öncelik ABD ve güçlü ordu Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde!
Dünya Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı
Dünya

Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı

Çin’de “akıllı polis birimi R001” olarak tanımlanan insansı robot, trafik sinyal sistemiyle entegre çalışarak kural ihlallerini tespit edip sürücüleri uyarırken, yetkililer robotu trafikte görev yapan yeni bir “meslektaş” olarak tanımladı.

People’s Daily’nin haberine göre polis üniforması giydirilen yapay zeka destekli robot ‘akıllı polis birimi R001’ rozet numarasıyla tanımlandı.

Robot uzaktan bakıldığında insana benziyor. Wuhu kentinden trafik polisi Jiang Zihao, robotla ilgili “O, bize etkili şekilde yardımcı olabilecek yeni bir meslektaşımız” dedi.

Şehrin trafik sinyal sistemiyle de entegre edilen robot standart trafik komutlarını verebiliyor. Ayrıca kural ihlallerini kamerasıyla tespit edip sürücüleri uyarıyor.

Habere göre Çin’in gelişen yapay zekalı robot endüstrisinin büyüklüğünün 2030’da 57,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Robotu üreten ‘AiMOGA Robotics’ adlı şirketin genel müdürü Jang Guibing, bu tekonolojinin resepsiyon, güvenlik işleri ve kamu hizmetleri dahil 100’den fazla görevde kullanıldığını söyledi.

Antarktika’da kaybolan robot 9 ay sonra ortaya çıktı: Korkutucu veriler topladı
Antarktika’da kaybolan robot 9 ay sonra ortaya çıktı: Korkutucu veriler topladı

Dünya

Antarktika’da kaybolan robot 9 ay sonra ortaya çıktı: Korkutucu veriler topladı

Kapı açıyor, bulaşık makinesini boşaltıyor: 20 bin dolarlık insansı robot tanıtıldı
Kapı açıyor, bulaşık makinesini boşaltıyor: 20 bin dolarlık insansı robot tanıtıldı

Teknoloji

Kapı açıyor, bulaşık makinesini boşaltıyor: 20 bin dolarlık insansı robot tanıtıldı

Çin düşünce gücüyle robot kontrolüne başladı!
Çin düşünce gücüyle robot kontrolüne başladı!

Teknoloji

Çin düşünce gücüyle robot kontrolüne başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23