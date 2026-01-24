Trafikte yapay zekâ: Robot polis göreve başladı
Çin’de “akıllı polis birimi R001” olarak tanımlanan insansı robot, trafik sinyal sistemiyle entegre çalışarak kural ihlallerini tespit edip sürücüleri uyarırken, yetkililer robotu trafikte görev yapan yeni bir “meslektaş” olarak tanımladı.
People’s Daily’nin haberine göre polis üniforması giydirilen yapay zeka destekli robot ‘akıllı polis birimi R001’ rozet numarasıyla tanımlandı.
Robot uzaktan bakıldığında insana benziyor. Wuhu kentinden trafik polisi Jiang Zihao, robotla ilgili “O, bize etkili şekilde yardımcı olabilecek yeni bir meslektaşımız” dedi.
Şehrin trafik sinyal sistemiyle de entegre edilen robot standart trafik komutlarını verebiliyor. Ayrıca kural ihlallerini kamerasıyla tespit edip sürücüleri uyarıyor.
Habere göre Çin’in gelişen yapay zekalı robot endüstrisinin büyüklüğünün 2030’da 57,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Robotu üreten ‘AiMOGA Robotics’ adlı şirketin genel müdürü Jang Guibing, bu tekonolojinin resepsiyon, güvenlik işleri ve kamu hizmetleri dahil 100’den fazla görevde kullanıldığını söyledi.