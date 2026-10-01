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Yerel Trafikte şoke eden manzara! Başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü herkesi kahkahaya boğdu!
Yerel

Trafikte şoke eden manzara! Başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü herkesi kahkahaya boğdu!

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Bolu'da eşine benzerine az rastlanır cinsten akıl almaz bir olay yaşandı. Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde traktörüyle seyir halinde olan bir sürücü, kafasına geçirdiği trafik dubasıyla trafiğe çıkarak ortalığı birbirine kattı.

Bolu'da başına trafik dubası geçiren traktör sürücüsü, trafikte ilerlerken ilginç görüntülere neden oldu. Sürücünün başında duba ile traktör kullandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede traktörüyle seyreden sürücü, başına geçirdiği trafik dubasıyla yoluna devam etti. Başında duba bulunan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücünün ilginç görüntüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün trafikte ilerlediği sırada sürücünün başında trafik dubası bulunduğu görüldü.

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