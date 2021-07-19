Trafikte renkli görüntüler! Kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı

Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Trafikte yaşanan renkli görüntüler başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Aracın bagajında kurbanlık koyun

Kurban Bayramı öncesi renkli görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde bir sürücü, satın aldığı kurbanlığını otomobilinin bagajında taşıdı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydedildi.