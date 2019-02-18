0553 313 94 23

Trafikte maganda dehşeti! Motosikletten havaya ateş açtılar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı

18 Şubat 2019 Pazartesi 06:22
Trafikte maganda dehşeti! Motosikletten havaya ateş açtılar

Ankara'da akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı.

Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. DHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 06:22
  1. Ankara
  2. ankara
  3. Yenimahalle
  4. trafik magandaları
  5. maganda dehşeti
  6. ateş açtılar
  7. Motosikletten havaya ateş açtılar
  8. son dakika
  9. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    1. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    2. Trafikte maganda dehşeti!..
    3. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    4. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    5. Yunanistan'da deprem!
    6. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    7. Madende ‘altın’ teklif
    8. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    9. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    10. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    11. Rus silah devinden bir ilk
    12. D-100'de can pazarı!
    13. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    14. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    15. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    16. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    17. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    18. Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme..
    19. Dünya Müslüman Alimler Birliği "İsrail..
    20. Avustralya'da iki sıcak hava balonu..
    21. Serdar Ali Çelikler'den çarpıçı..
    22. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Hakemler bu..
    23. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal..
    24. Erman Toroğlu: Doğru bir hakem, doğru..
    25. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    26. Komşuda 4,7 büyüklüğünde deprem
    27. Avrupa ülkesinden skandal açıklama:..
    28. Kahramanmaraş'ta panik! Bomba imha..
    29. Çoşkun Demirbakan patladı: Ne..
    30. Kenya Somali ile diplomatik ilişkisini..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim