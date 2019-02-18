Trafikte maganda dehşeti! Motosikletten havaya ateş açtılar Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara'da akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı. Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. DHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:

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