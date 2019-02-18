Trafikte maganda dehşeti! Motosikletten havaya ateş açtılar
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı18 Şubat 2019 Pazartesi 06:22
Ankara'da akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı.
Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. DHA'nın haberine göre; trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:
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