SON DAKİKA
İran’dan yeni dalga: Gerçek Vaat-4 dalga dalga sürüyor! Amerika mevzuyu anladı! İran geri adım atacak gibi görünmüyor Enerji yok, para yok, protesto çok! İşte solcuların allayıp pulladıkları komünizm Japonya'dan Trump'ın "Donanma" baskısına fren: "Kendi kararımızı kendimiz veririz!" Ayşegül Eraslan’ın sır ölümü: Oyuncu arkadaşı Sunay Kurtuluş evden çıktıktan sonra canına kıydı Partisinden istifa etti! AK Parti’ye sürpriz katılım Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü' Bursçu değil fuhuşçu Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için babaya aile boyu kumpas!
Trafikte coplu kavgaya ağır ceza: 180'er bin lira para cezası, ehliyete 60 gün el koyma, araçlara 60 gün men…
Trafikte coplu kavgaya ağır ceza: 180’er bin lira para cezası, ehliyete 60 gün el koyma, araçlara 60 gün men…

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne aracından çıkardığı copla saldırdı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından her iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, aracından aldığı copla motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan sürücülerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Millet Mahallesi’nde kavga eden iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca her iki araç 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan olayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

