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Gündem Trafikte alkollü sürücü terörü
Gündem

Trafikte alkollü sürücü terörü

Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Elif Şentürk ile Tuana Göksel, otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerinde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:26:00 -
Trafikte alkollü sürücü terörü

Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Şentürk ile Tuana Göksel'e, Cengizhan G.'nin kullandığı 34 ZB 0311 plakalı otomobil çarptı.

Genç kızlar metrelerce savruldu

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kızlar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif Şentürk ile Tuana Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü alkollü çıktı

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H.'nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

karlıdağlar

bu ve benzeri cinayetlerden hükümet ve adalet bakanının haberi olmuyor mu acaba?
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