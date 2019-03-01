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Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da ambulansın önüne geçerek yol vermeyen trafik teröristinin polise verdiği ifade ortaya çıktı.

01 Mart 2019 Cuma 16:39
Trafik teröristinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul D-100 Karayolunda ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y. poliste verdiği ifadede, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Sonrasında sinirlendim" dedi. Adliyeye sevk edilen trafik teröristi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken toplam 1326 lira para cezası kesildi.

Toplam 1326 lira para cezası kesildi

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç, ambulansın ilerlemesini engellemeye çalışırken görüntülenen M.E.Y. kısa sürede Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL ve "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 108 TL ve "Aksi bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 lira olmak üzeretoplam 1326 lira para cezası kesildi.

Trafik teröristi kendini böyle savundu

Sürücü adli işlemlerin tamamlanması için Bahçelievler Polis merkezine teslim edildi. Poliste ifade veren M.E.Y'nin aracın patronuna ait olduğunu söylediği öğrenildi. M.E.Y'nin ifadesinde, "Avcılar istikametine ilerlerken sol şeritte olan ambulans sirenleri yaktı. Önümüzde ilerleyen aracı sıkıştırınca araç bir anda benin önüme kırdı, kaza yapacaktım. Ambulans sirenlerini kapatarak yoluna devam etti. Sonrasında sinirlendim. Ambulansın içini gözle kontrol ettim. Sadece şoför olduğunu gördüm. Camı açarak 'ne yapıyorsun' dedim. Ambulans sürücüsü bana el kol hareketi yaptı. Bir süre onun önünde gidip daha sonra ondan uzaklaştım" dediği belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ambulansın önünü kesen trafik teröristine mükafat gibi ceza!

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:39
  1. İstanbul
  2. Bahçelievler Polis merkezi
  3. Bahçelievler
  4. Cevizlibağ

YORUM YAZ

  • selimselim45 dk önce
    hasta nakil ambulans larının yolda geçiş üstünlüğü yoktur yani mavi kuşaklı olanların
  • koçkoç45 dk önce
    arkadan gelen ambülansın içine bakmış kimse yokmuş vay be ne yetenekliymiş. Kaliteli o.ç
  • 2d1k2d1k59 dk önce
    Terörist ne demek ey Akit ? Örnek teşkil etsin diye böylelerini Taksim Meydanı'nda sallandıralım mı ? Yazıktır bu magandaya. Hırsızın(Ambulans şöförü olan magandanın) hiç mi suçu yoktur ? Suçu Mercedes'e binip sirenini keyfi kullanan bir ambulans şöförü ile atışmak değil midir ? Bence kendisine yazılan cezalar; aynı cezalara muhatap binlerce sürücüye yazılmadığı için adil olmasa dao şekilde cezalandırılmış, olmuş bitmiş. Peki diğer magandaya ne olmuş ? O sireni kafasına göre öttürdüğü için ne ceza almış ? Zira ilgili videoda ambulansın hasta taşıdığını gösterir bir durum söz konusu değil. Siren falan çalmıyor yani. Demek ki Mercedesli magandanın ifadesinde doğruluk payı var. Adil olun diyemiyorum ama en azından müslüman ölçülerini kullanın diyorum.
  • ferdi kalemferdi kalem1 sa önce
    bu haysiyetsiz için kim telefon ettiyse onu ortaya çıkarın esas...arabası lüx olmasaydı şimdi ehliyetine el konularak psikolojık testler yapılmaya başlanmıştı bile..hadi akitçiler..bu haysiyetsiz adam için kim telefon etti onu bulun..gazetecilik budur esas..
  • BekirBekir1 sa önce
    Ambulans dolu yada bos seni ilgilendirmez senin görevin sirenleri yanan bir ambulansa yol vermek geri zekali belki bi hasta almaya gidiyor

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