Trafik sigortasında yeni dönem: Primler cep yakıyor

Trafikte bulunan 32 milyona yakın araç sahiplerini ilgilendiren yeni primler resmen duyuruldu.

Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı.

Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 911 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 733 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 456 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 467 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 245 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 201 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 34 lira oldu.

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 117 bin 861 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 19 bin 644 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük 19 bin 88 lira, İzmir'de en yüksek 111 bin 190 lira, en düşük de 18 bin 532 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLER LİDERLİĞİ OYNUYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 282 bin 495 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 46 bin 136 lira oldu.

CEZASI NE KADAR?

Sigortasız araç kullanmanın cezası 2025 yılı için ücreti 993 TL olarak belirlendi. Cezai yaptırımın yanı sıra polis tarafından aracın sigortasız olduğunun tespit edilmesinin ardından araç sigorta cezası olarak trafikten men edilme cezası uygulanıyor.