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Gündem Trafik polisi çevirdiği TIR'ın tozunu aldı
Gündem

Trafik polisi çevirdiği TIR'ın tozunu aldı

Trafik polisi uygulama noktasında durdurduğu TIR'ın arkasındaki şehit fotoğraflarını temizledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 00:26:00 -

Trafik uygulama noktasında trafik polisinin çevirdiği TIR'ın tozunu alması sosyal medyada gündem oldu. Uygulama yapması beklenen polisin davranışı vatandaş tarafından alkışlandı. Muğla plakalı TIR'ın arkasında şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit polis memuru Fethi Sekin, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan gibi birçok şehidin fotoğrafı yer alıyordu. Fotoğrafları gören polis memuru tırı durdurarak eline aldığı bezle şehitlerin fotoğraflarını temizledi.

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