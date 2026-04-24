Trafik kurallarına uymayan bin 238 sürücüye ceza yazıldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 16-22 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 28 sürücüye ‘modifiyeli araç' suçundan 140 bin TL para cezası yazılarak, araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

9 sürücüye ‘abartı egzoz araç kullanmak' suçundan 144 bin TL, 140 sürücüye ‘sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 5 milyon 600 bin TL, 58 sürücüye ‘sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçundan 11 milyon 600 bin TL, 10 sürücüye ‘makas atma' suçundan 900 bin TL, 2 sürücüye ‘drift atmak' suçundan 280 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, 226 sürücüye ‘kırmızı ışık ihlali', 80 sürücüye ‘alkollü araç kullanmak', 4 sürücüye ‘alkolmetreye üflememek', 91 sürücüye ‘ışık donanımı', 155 sürücüye ‘yüksek sesle müzik dinlemek', 435 sürücüye ‘araç kullanırken cep telefonuyla konuşma' suçlarından para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.