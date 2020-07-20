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Aktüel

Trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Yozgat'ta toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:52:29 -
Trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Yozgat'ta toprağa verildi

YOZGAT (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi Niğde'den Yozgat'a getirilen Eröz için Çatak mezarlığında töreni düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra Eröz'ün naaşı toprağa verildi.

Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir 6. Ana Jet Üssü'nde görevli Eröz (24), yıllık izninde sabah saatlerinde Bor'daki arkadaşını ziyarete giderken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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