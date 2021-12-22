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Aktüel Trafik kazası! İlçenin bir kısmında elektrik kesintisine sebep oldu
Aktüel

Trafik kazası! İlçenin bir kısmında elektrik kesintisine sebep oldu

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin yıkılması sonucu Kadirli ilçesinin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:53:00 -
Trafik kazası! İlçenin bir kısmında elektrik kesintisine sebep oldu

Osmaniye'de otomobilin çarptığı elektrik direğinin yıkılması sonucu Kadirli ilçesinin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 01 B 7090 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kadirli-Adana kara yolu kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen ambulansta yapılan müdahaleden sonra polis merkezine götürüldü.

Elektrik direğinin yıkılması sonucu ilçenin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

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