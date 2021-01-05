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Ekonomi Trafik cezaları ne kadar 2021 |Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?
Ekonomi

Trafik cezaları ne kadar 2021 |Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Drif cezası ne kadar 2021 | 2021 yılının gelmesiyle birlikte pek çok kalemde fiyat artışına gidildi. Bazı vergi ve harçlara yönelik artış sebebiyle araç trafik cezaları da arttı. Peki, trafik cezası ne kadar oldu 2021 | 2021 araç trafik cezaları kaç TL | Hız sınırı aşımı cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:37:00 -
Trafik cezaları ne kadar 2021 |Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

1 Ocak 2021 itibariyle trafik cezaları 9,11 oranında arttı. Vatandaşlar yeni yılla birlikte uygulanacak trafik cezalarını araştırmaya başladı. Peki, emniyet kemeni takmama cezası ne kadar 2021

Trafik cezaları ne kadar 2021 | Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.

İşte, 2021 trafik cezası bedelleri

Araç tescil belgesi araçta olmayanlara    122 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara                                122 TL

Emniyet kemeri takmama cezası              144 TL

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlara       144 TL

Dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlara       144 TL

İndirme ve bindirme kurallarına uymayanlara     144 TL

Kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlara            144 TL

Trafik kurallarına uymayan yayalara        144 TL

Araçtan çöp atanlara      144 TL

Araçlarda yüksek sesle müzik açanlara   144 TL

Engellilere ait alanlara park edenlere     288 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlara314 TL

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara           314 TL

Yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara      314 TL

Araç muayenesi yaptırmayanlara             314 TL

Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar446 TL

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu halde bu kurala uymayanlara             835 TL

Alkollü araç kullananlara             1339 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücülere   1339 TL

Ehliyetsiz araç kullananlara         2 bin 698 TL

Dift/spin atanlara             6 bin 700 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanan kişiler              6 bin 909 TL

Trafik cezası nasıl nereden ödenir?

Trafik cezalarını bankalardan, dijital bankacılık kanallarından ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeyebilirsiniz.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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