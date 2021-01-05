1 Ocak 2021 itibariyle trafik cezaları 9,11 oranında arttı. Vatandaşlar yeni yılla birlikte uygulanacak trafik cezalarını araştırmaya başladı. Peki, emniyet kemeni takmama cezası ne kadar 2021

Trafik cezaları ne kadar 2021 | Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Buna göre, 2021'de en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1339 lira ceza verilecek. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza uygulanacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 lira para cezası kesilecek.

İşte, 2021 trafik cezası bedelleri

Araç tescil belgesi araçta olmayanlara 122 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 144 TL

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlara 144 TL

Dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlara 144 TL

İndirme ve bindirme kurallarına uymayanlara 144 TL

Kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlara 144 TL

Trafik kurallarına uymayan yayalara 144 TL

Araçtan çöp atanlara 144 TL

Araçlarda yüksek sesle müzik açanlara 144 TL

Engellilere ait alanlara park edenlere 288 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlara314 TL

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara 314 TL

Yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara 314 TL

Araç muayenesi yaptırmayanlara 314 TL

Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlar446 TL

Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunduğu halde bu kurala uymayanlara 835 TL

Alkollü araç kullananlara 1339 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücülere 1339 TL

Ehliyetsiz araç kullananlara 2 bin 698 TL

Dift/spin atanlara 6 bin 700 TL

Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanan kişiler 6 bin 909 TL

Trafik cezası nasıl nereden ödenir?

Trafik cezalarını bankalardan, dijital bankacılık kanallarından ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödeyebilirsiniz.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ