Trabzon'un Antalya 11'i belli oldu!
Ekonomik olarak zor günler geçiren Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak.28 Nisan 2018 Cumartesi 18:28
Antalya'da oynanacak mücadelenin 11'leri belli.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR
STAT: Antalya Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 2
ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay
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