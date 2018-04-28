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Trabzon'un Antalya 11'i belli oldu!

Ekonomik olarak zor günler geçiren Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:28
Trabzon'un Antalya 11'i belli oldu!

Antalya'da oynanacak mücadelenin 11'leri belli.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Antalya Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN SPORTS 2

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Okay, Hubocan, Filip Novak, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR:Rıza Çalımbay

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:28
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