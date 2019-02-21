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Trabzonspor'un zorlu 3 deplasman hedefi

- Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin:"Bizim hedefimiz üç deplasman maçından da en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelemizi üst seviyede sürdürmek"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:38
Trabzonspor'un zorlu 3 deplasman hedefi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 11 günde art arda Göztepe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, zorlu bir maç fikstürüne girdiklerini belirterek, "Önce deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağız, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynayacağız, sonrasında ise yine İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacağız. Bizim hedefimiz üç deplasman maçından da en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelemizi üst seviyede sürdürmek." dedi.

Özellikle sezonun ikinci yarısında çok sayıda sakatlık yaşadıklarını ancak oyuncularının yavaş yavaş düzelmeye başladığını ifade eden Şahin, "Jose Sosa geçtiğimiz hafta formasına kavuştu. Tahminim Novak da bu hafta forma giymeye başlar. Uğurcan'ın tedavisi bitti, teknik heyetimizin vereceği karar sonrası oynayıp oynamayacağı belli olacak. Çok değerli ve çok mücadeleci futbolculardan oluşan bir kadromuz var. Trabzonspor'un başarısı için her biri canını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri açısından önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de elbette üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz. Avrupa hedefimiz için uzun yıllardır hasret kaldığımız Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Deplasmanda da yanımızda oldu. Aynı şekilde takımlarına desteklerini sürdüreceklerdir. Buna bütün kalbimle inanıyorum."


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:38
  1. Futbol
  2. Haluk Şahin
  3. SÜPERLİG
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