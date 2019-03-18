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Trabzonspor’un yabancıları rekor kırdı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:38
Trabzonspor’un yabancıları rekor kırdı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor. Bordo-mavililerin bu sezon ligde attığı 45 golün 33’ü yabancı oyuncularından gelirken, 1995-1996 sezonunda 30 gol atan Shota ve Archil kardeşler’in rekoru da lig bitmeden kırıldı.


Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kazanarak Avrupa Kupaları’na katılma yolunda önemli engelleri aşan Trabzonspor, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürürken, tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi de yaşıyor.



52 yıllık tarihine 129 yabancı sığdırdı


Bordo-mavili kulüp, 52 yıllık tarihinde 129 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan bordo-mavililer, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti. Söz konusu dönemden sonrasına bakılarak yapılan araştırmada ise Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasının geride kalmasıyla birlikte Karadeniz ekibi, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor.



Yabancılar 33 gole imza attı


Trabzonspor, bu sezon kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, fazla forma şans vermediği Ibanez dışındadiğer yabancı oyuncuların tamamından yararlandı. Bordo-mavililer, geride kalan 26 haftada 45 gol atarken, söz konusu gollerin 33’ü yabancı futbolculardan geldi. Rodallega 12, Nwakaeme 8, Ekuban 4, Filip Novak ve Sosa 3,Onazi 2 ve Vahid Amiri de 1 gol kaydetti.


Trabzonspor, aynı zamanda 26 maçta hanesine yazdırdığı 43 puanın 40’ndayabancılarının gol attığı maçlarda elde etti.



Ünal Karaman’ın yaklaşımı


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın kadrosunda bulunan yabancı oyunculara yaklaşımı ise verim olma noktasında önemli etken oldu. Farklı ülkelerden gelip Trabzonspor’un kadrosunda bulunan oyuncularıyabancı statüsü yerine kontenjan oyuncusu olarak değerlendiren ve yerli ve yabancı ayrımı yapmayan Karaman’ın bu yaklaşımı Trabzon’u ve Trabzonspor’u sahiplenmelerinde önemli etken oldu. Sosa’nında kaptan oluşuyla bereber iyi bir kaynaşma süreci yakalayan bordo-mavili takım, kısıtlı kadrosu ve sakatlararağmen ortaya koyduğu performansla önemli puanlar topladı.



Sezon tamamlanmadan rekoru kırdılar


Trabzonspor’da forma giyenyabancı futbolcular sezon tamamlanmadan 26. hafta itibariyle 33 gole ulaştı. 1995-1996 sezonunda30 gol atan Shota ve Archil kardeşler’in rekoruda lig bitmeden kırılmış oldu.


Bordo-mavili takımın Süper Lig’de mücadele etmeye başlamasıyla ilk yabancı transferini yaptığı 1985-1986 sezonundan sonra tamamlanan sezonlarda yabancıların attıkları goller sezon sezon şöyle oluştu:


1985-86: 1 (Jurgen Grof)


1988-89: 6 (Lukic)


1989-90: 3 (Jesic)


1990-91: 6 (Dukic)


1991-92: 6 (Cyzio)


1992-93: 10 (Cyzio 7, Shelapnytskyi 3)


1993-94: 29 (Shota Arvaledze 15, Archil 8, Gussev 5, Shelapnyüskyi 1)


1994-95: 17 (Shota Arveladze 12, Archil 3, Katchavara 2)


1995-96: 30 (Shota Arveladze 25, Archil 5)


1996-97: 12 (Shota Arveladze 10, Archil 1, Namsadze 1)


1997-98: 17 (Vugrinec 12, Jamarauli 3, Mise Mise 1, Rada 1)


1998-99: 18 (Vugrinec 12, Campbell 5, Kalitvıntsev 1)


1999-00: 9 (Vugrinec 5, Tetteh 3, Oliveira 1)


2000-01: 16 (Lobe 9, Lange 5, Serafimovski 2)


2001-02: 28 (Da Silva 9, Aurellio 8, Somers 5, Bushı 4, Jarro 1)


2002-03: 10 (Aurellio 6, Bushi 3, Somers 1)


2003-04: 16 (Yattara 6, Romashenko 6, Augustin 2, Somers 2)


2004-05: 21 (Szmykowiak 10, Yattara 8, Augistin 2, D’Heane 1)


2005-06: 15 (Yattara 7, Szmykowiak 5, Dokaj 1, Jun 1, Lee 1)


2006-07: 5 (Yattara 2, Santos 2, Stepanov 1)


2007-08: 5 (Yattara 3, Ayman 2)


2008-09: 15 (Colman 5, Alanzinho 4, Yattara 3. Promise 2, Cali 1)


2009-10: 14 (Colman 9, Gabriç 4, Alanzinho 1)


2010-11: 27 (Jaja 12, Teofilo 4, Yattara 3, Alanzinho 3, Brozek 2, Glowacki 2, Colman 1)


2011-12: 14 (Colman 4, Sapara 3, Henrique 2, Alanzinho 2, Brozek 1, Celustka 1, Cech 1)


2012-13: 18 (Adrian 5, Henrique 4, Vitek 2, Sapara 2, Emerson 2, Janko 1, Alanzinho 1, Colman 1)


2003-14: 23 (Henrique 13, Maluoda 5, Adrian 4, Colman 1)


2014-15: 27 (Cardozo 17, Medjaini 7, Belkalem 2, Yatabare 1)


2015-16: 14 (Cardozo , M’Bia 2, Marin 2, Medjani 1, Akokpo 1)


2016-17: 19 (Rodallega 6, N’Doye 5, Castillo 3, Bero 2, Onazi 2, Mas 1)


2017-18: 21 (N’Doye 5, Rodallega 5, Kucka 3, Novak 3, Onaze 2, Pereira 2, Bero 1)


2018-19: 33 (Rodallega 12, Nwakaeme 8, Ekuban 4, Filip Novak, Sosa 3,Onazi,Vahid Amiri de 1)

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:38
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