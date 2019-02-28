Trabzonspor'un hedefi Süper Lig'de seri galibiyetler

Ziraat Türkiye Kupasına veda eden Trabzonspor, rotayı Süper Lig’e çevirdi. Bu sezon Avrupa bileti almak isteyen bordo-mavililer alacağı seri galibiyetlerle hedefine ulaşmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor’da gözler lige çevrildi. Kupada final oynayarak Avrupa bileti almak isteyen Karadeniz ekibi, bu hedefinden uzaklaşmasının ardından bütün umudunu lige bıraktı. Deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak moral bulmak isteyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman da morali bozuk olan oyuncularını toparlamaya çalışıyor. Oyuncularıyla maçtan sonra görüşme yapan tecrübeli teknik adam artık önlerinde sadece lig mücadelesinin kaldığını hatırlatarak, herkesin gereken dersleri çıkartmasını isteyerek, lig sonunda verecekleri mücadeleyle nerede olacaklarına kendilerinin karar vereceğini vurguladı.







Abdülkadir Parmak: "Savaşmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Abdulkadir Parmak, kupaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını paylaştı. Parmak, "Kupaya veda ettiğimiz için bizden bekleneni karşılayamadığımız için taraftarlarımız kadar bizlerde üzgünüz. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız gerekiyor. Daha önümüzde çok önemli maçlar var. Toparlanıp, elimizden geleni yapıp, hak ettiğimiz bize yakışan yerde ligi bitirmeyi başarırız. Biz bize yeteriz. Savaşmaya devam" ifadelerini kullandı.







Trabzonspor günü izinli geçirecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde başlamıştı. Bugün ise teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına izin verdi. Yoğun maç trafiği ve kadro derinliği anlamında büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer günü dinlenerek geçirecek. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın kendi tesislerinde devam edecek.