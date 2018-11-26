Trabzonspor'un genç oyuncuları, öğrencilerle buluştu





TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta forma giyen genç oyuncuları Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, öğrencilerle buluştu.

Genç oyuncular, yönetim kurulu üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulunu ziyaret etti.

Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Okul Müdürü Erdem Keleş'in de yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve oyuncular, bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptı.

Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan oyuncular, daha sonra minik öğrencilere hediyeler verdi.