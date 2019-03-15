Trabzonspor'un CAS davası başladı - Lozan'daki duruşmaya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler katıldı



LOZAN (AA) - Trabzonspor Kulübünün, Süper Lig 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı. İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu. TSİ 12.30'da başlayan duruşmanın yaklaşık 2 saat sürmesi ve kararın başka bir gün açıklanması bekleniyor. Öte yandan, bir grup Trabzonspor taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplandı.



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