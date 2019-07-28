Trabzonspor'un Avusturya kampı yarın sona eriyor





LINZ (AA) - Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, yarın sona erecek.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3, İtalya temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Venue kasabasında TSİ 19.00'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçla Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayacak.





- Trabzon'a dönecek





Trabzonspor, karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

Bordo-mavililer, TSİ 00.30'da uçakla Trabzon'a döndükten sonra 3 gün izin yapacak. Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.