THY- Euroleague
0553 313 94 23

Trabzonspor'un 2018 yılı

- Bordo-mavili kulüp, 2018'de 2 kulvarda 38 resmi maça çıkarken, 17 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı- Karadeniz ekibi, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı, 2018-2019 sezonunun ilk yarısını da 29 puanla 2. sırada bitirdi- Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu:"2018 yılını tüm zorluklara karşın iyi bir yerde bitirdiğimiz söylenebilir. İnşallah bu çıkışımız devam edecek ve Trabzonspor layık olduğu yerde olacaktır"

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
Trabzonspor'un 2018 yılı

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, 2018 yılında lig ve kupada 38 resmi maça çıkarken 17 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yıl içerisinde 2017-2018 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken Spor Toto Süper Lig'i 55 puanla 5. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısı sonunda 29 puan ve averajla 2. sırada yer alarak son 8 sezon içerisindeki en iyi ilk yarı derecesini elde etme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, kupada 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken son 16 turuna kaldı.


- Yönetim değişti


Trabzonspor'da 2018 yılında yönetim kurulunda değişiklik yaşandı.

Bordo-mavili kulüpte 7-8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda Muharrem Usta görevi bırakırken başkanlığa Ahmet Ağaoğlu seçildi. Ağaoğlu, 6 aylık görev süresinin ardından 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda tek liste ile girdiği seçimde 3 yıllığına daha yetki aldı.

Ağaoğlu'nun döneminde bordo-mavililer, ligde 23 maça çıktı. 2017-2018 sezonunun 29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde Trabzonspor, 23 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan topladı ve 1,69 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Usta döneminde 2018 yılında oynanan 11 lig maçında ise bordo-mavililer 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşamıştı.


- İki teknik adam görev yaptı


2018 yılında Trabzonspor'da Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman olmak üzere 2 teknik adam görev yaptı.

Çalımbay ile 2017-2018 sezonunu tamamlayan bordo-mavililer, sezon başında da teknik direktör Ünal Karaman'ı göreve getirdi.

- Kupa hasreti sürüyor


Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini 2018'de dindiremedi.

En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, kupaya hasret kaldı. 5 Mayıs 2010'da oynanan bu karşılaşmada kupayı kaldıran bordo-mavililer, uzun süredir hasret çekiyor.

Trabzonspor, kupa hasretini 2019'da bitirmek için mücadele verecek.


- Sağıroğlu: "İnşallah bu çıkışımız devam edecek"


Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulundukları sürede özveriyle çalışarak hem sportif hem de ekonomik olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Ligin son 5 haftasında aldıkları sonuçlarla ilk yarıyı 2. sırada tamamladıklarını hatırlatan Sağıroğlu, "2018 yılını tüm zorluklara karşın iyi bir yerde bitirdiğimiz söylenebilir. İnşallah bu çıkışımız devam edecek ve Trabzonspor layık olduğu yerde olacaktır." ifadesini kullandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
  1. 2018 yılı
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
    1. Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele..
    2. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
    3. Mahkum affı yerel seçimlerde önce..
    4. UpCall uygulaması tüm operatörlerin..
    5. Saddam'ın idamının üzerinden 12 yıl..
    6. Güney Kafkasya'da 2018 böyle geçti
    7. 'Erdoğan'ın ayağına futbol topunu..
    8. Trabzonspor'un 2018 yılı
    9. Türk Telekom indirim kararı aldı
    10. Af yasasında son dakika gelişmesi
    11. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    12. Rusya, Suriye’de Türkiye’yi sonuna..
    13. Yılbaşı için 255 bin kolluk personeli..
    14. Rusya'da gaz patlaması: 4 ölü
    15. MHP Lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı
    16. Fikret Orman'dan yeni yıl mesajı
    17. Başkentte yılbaşı tedbirleri
    18. AK Parti Ankara Kahramankazan belediye..
    19. 2019'da hayatımızda neler değişecek?..
    20. GÖRÜŞ - Sudan’da neler oluyor?
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!
    MHP belediye başkan il ilçe adayları 2919 son dakika açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...