Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya evine girdi Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre’de yaptığı düğün sonrası Trabzon’da da düğün yaptı.

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre’de yaptığı düğün sonrası Trabzon’da da düğün yaptı.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen nikah törenini Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı.Çiftin şahitliklerini ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı yaptı.

Nikah töreni sonrasında Sinan Yılmaz’ın söylediği şarkılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, takım arkadaşları ise başarılı oyuncuyu yalnız bırakmadı.

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