Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü





TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan futbolcusu Celeb Ekuban'ın annesi vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ekuban'ın annesi Sabina Amissah'ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak, vefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya'ya hareket eden oyuncumuzun acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



