Trabzonspor'dan yılın bombası Leonardo Da Silva! Tam bir gol makinası

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Sırp basınından Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor iki sezon önce Partizan formasıyla 26 gol atan son olarak Al Ahli'de oynayan ve takımdan ayrılan Leonardo Da Silva'ya kanca attı.

Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız her iki kanatta, forvet ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Öte yandan Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux kulübüde oyuncuyu çok istediği kaydedildi.

Leonardo Da Silva Al Ahli formasıyla 19 maçta 10 gol kaydederken 6'da asist yaptı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR