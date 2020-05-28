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Spor

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 22:05:25 -
Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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