Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

