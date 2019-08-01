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Trabzonspor'dan TESOB'a ziyaret

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Trabzonspor'dan TESOB'a ziyaret


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, TESOB'u ziyaret ederek başkan Metin Kara ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileriyle görüştü.

Ömer Sağıroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, takımın çıkışını sürdürmek için şehrin her kesiminin kulübe destek olması gerektiğini belirterek, "Herkesin elinden geldiği ölçüde kulübe sahip çıkmasını, destek vermesini bekliyoruz. Yönetim olarak gerçekten gayretli bir şekilde çalışıyoruz ve herkesin bu çabaya el vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TESOB Başkanı Kara ise Trabzonspor'un kentin göz bebeği olduğunu aktararak, "Başarıları ve şampiyonlukları ile hepimizi gururlandıran Trabzonspor'umuza imkanları ölçüsünde destek olmak, bu şehirdeki herkesin boynunun borcudur." diye konuştu.

Ziyaretin anısına Trabzonspor yöneticileri, Metin Kara'ya üzerinde isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
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  3. Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
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