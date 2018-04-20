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Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan sonra Trabzonspor'dan flaş bir açıklama geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 03:34
Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!

Trabzonspor Kulübü, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ilişkin açıklama yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz! Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 03:34
  1. Trabzonspor
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Olaylı Derbi

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