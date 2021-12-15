Trabzonspor'dan Nwakaeme kararı

Trabzonspor’da dış transfer kadar iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Bu konuda ana gündem maddesi; Anthony Nwakaeme. Sezon sonu kontratı bitecek olan Nijeryalı yıldız ile uzun süredir görüşen Bordo-Mavililer, yeni bir hamle yaptı.

İlk etapta menajerinin 3 yıllık kontrat üzerinden senelik 3 milyon Euro talebi bulunurken, ikinci görüşmede Nwakaeme 2+1 senelik mukaveleye sıcak bakmıştı. Rakam bazında ise hâlâ fark var. Görüşmelerde 3.raunt başlarken, yönetimin 1.5 milyon Euro maaş artı 750 bin Euro civarı bir imza parası önerdiği öğrenildi. Böylelikle yıldız oyuncuya, takımdaki tavan ücret teklif edilmiş oldu.

Tavan ücrete çıkıldı

Bazı Arap kulüplerinin Nwakaeme’ye ilgisi bulunurken, Trabzonspor Yönetimi artan döviz kurunu da göz önünde bulundurarak takım içindeki tavan ücrete çıkmış durumda. En geç Ocak ayında bu işin noktalanması hedefleniyor. Nwakaeme’nin son teklife cevap vermesi bekleniyor.