THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması

Adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz ile ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, kendilerine resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması

Ağaoğlu, göreve geldiğinden bugüne kadar bir çok kişinin Burak transferi için aracılık yaparak aradığını ancak hiçbirinin ciddi boyutu olmadığını belirterek “Ben bir kurumu temsil ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Benim oyuncuma talip olan varsa bize resmi teklif yapar. Onun haricindekileri ne olursa olsun spekülatif olarak değerlendiririm. Resmi bir teklif olmadığı sürece bunun üzerine yorum dahi yapmam. Geldiğimden beri de bunu söylüyorum, bundan başka bir şey de söylemedim. Trabzonspor kulübüne Burak ile ilgili resmi teklif yapılmamıştır, bu kadar.” dedi.

YUSUF YAZICI ÖRNEĞİ

 Başkan Ağaoğlu, Burak konusundaki spekülasyonlara Yusuf Yazıcı üzerinden örnek vererek “Konuşmalar oluyor, olmuyor değil ancak. Bunlar diğer futbolcular hakkında da oluyor. Örneğin Yusuf Yazıcı için onlarca kulüp aradı sözde teklif yaptı ancak resmi olarak ciddiye alınacak iki teklif geldi. Trabzonspor’un kayıtlarında yalnızca iki kulübün teklifi var. Onların cevapları da kulüpte kayıtlıdır. Ayrıca o teklifleri de reddettik. Burada önemli olan resmi tekliftir, arayanlara direk 'Ciddiyseniz kulübe teklif gönderin ki üzerine konuşalım, evet ya da hayır diyelim' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMDEN BERİ BEŞİKTAŞ BURAK’I İSTİYOR"

Burak’ın transferi konusu başkanlığa geldiği günden itibaren gündemde olduğunu söyleyen Ağaoğlu ”O günden beri Beşiktaş Burak’ı istiyor. Teklifler de var ancak kim oldukları belli olmayan kişiler tarafından. Adam arıyor “Burak’ı Beşiktaş istiyor” diyor,  ben de “Sen kimsin” diyorum. Bu teklifi Beşiktaş yöneticisi dahi yapsa resmi olarak kulübe teklif ulaşmadıkça ciddiye alınmaz. Bu konu bu kadar basit.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
  1. Trabzonspor
  2. Burak Yılmaz
  3. ahmet ağaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
    1. Samsunspor'un maçlarının yayınlanacağı..
    2. İsrailli bakan açıkladı: Erken seçime..
    3. Mahalle bekçisi alımları Bekçi alım..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce..
    5. Yeşim öğretmenin acı sonu! Önümüzdeki..
    6. Bedelli askerlikle ilgili müjdeli..
    7. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    8. Sakarya'da denize girişler yasaklandı
    9. Kahramanmaraş'ta depo yangını! Alevler..
    10. Bakmayın nakliye kamyoneti gibi..
    11. Hindistan'da korkutan rakam! Ölü..
    12. Kapalıçarşı'da altın, günü yükselişle..
    13. Trabzonspor'dan flaş Burak Yılmaz..
    14. Sinüzit namaz kılanlarda daha az..
    15. Haset etmenin zararlarını biliyor..
    16. 'Ordumuzun yerli ve milli vasfını..
    17. 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'
    18. Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi
    19. Pazarlıktan çekinmeyin
    20. Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım