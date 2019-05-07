Trabzonspor'dan Edison Flores bombası Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Trabzonspor, Perulu sol kanat oyuncusu Edison Flores'i yakın takibe aldı.

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına başlayan bordo mavili ekip bir yandan oyuncu izlenimlerini sürdüremeye devam ediyor. Flores hamlesi! Trabzonspor kurmayları Meksika Ligi'nde yer alan Monarcas Morelia takımında top koşturan 24 yaşındaki Edison Flores'e transfer edeceği iddia edildi. Flores'inde sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlaması akıllarda soru işareti bıraktı. Perulu futbolcu bu sezon 27 maçta 5 gol kaydederken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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