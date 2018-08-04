Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve annesine büyük vefa!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova’da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.

Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun...