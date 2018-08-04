0553 313 94 23

Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve annesine büyük vefa!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, İtalyan takımı Cagliari ile oynanacak hazırlık maçına, Yüksekova’da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla çıkacak.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:53
Trabzonspor'dan Bedirhan bebek ve annesine büyük vefa!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova’da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.

Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun...

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:53
  1. Trabzonspor
  2. Bedirhan bebek ve annesi
  3. büyük vefa
  4. örnek davranış
  5. şehitlere rahmet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
    1. İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi..
    2. 3 yaşındaki minik çocuk feci şekilde..
    3. POMEM sınav sonuçları açıklandı
    4. Nefes kesen görüntüler! Aralarında..
    5. Şehit polisin cenazesi memleketine..
    6. ABD'nin asıl hedefi Erdoğan'ı devirmek
    7. Lütfiye Selva Çam AK Parti Kadın..
    8. Alev Alatlı'dan flaş açıklama: Asıl..
    9. Cahit Turhan açıkladı: Ankara-Sivas..
    10. Minik Evrim'den hâlâ haber yok
    11. Bakan Ersoy'dan dikkat çeken AKM..
    12. Gazze şehidini uğurladı
    13. AK Parti Kadın Kolları Başkanı belli..
    14. Türkiye’nin nüfusu %29 arttı! O ülke..
    15. Bursa’da pompalı dehşeti: 1 kişi..
    16. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    17. Yeni Malatyaspor bombayı patlattı
    18. Konyalı bakanlar, Akyürek'in kızının..
    19. Namık Ekin'den bir rekor daha! 301 ton..
    20. Dünyaca ünlü aktörün tarikatından..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018