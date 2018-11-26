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Trabzonspor'da seyirci rekoru kırıldı

Bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı tribünde 37 bin 600 taraftarın izlediği bildirildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:41
Trabzonspor'da seyirci rekoru kırıldı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftar rekoru kırıldı.

18 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda oynan karşılaşmayı 37 bin 600 taraftarın izlediği bildirildi.

Karşılaşmadan 4 gün önce biletlerin tüketildiği 41 bin 461 kişilik Medical Park Stadı'nda güvenlik nedeniyle ayrılan bölümler ve kombine kartlı taraftarların tamamının gelmemesi nedeniyle sayının 37 bin 600 olarak gerçekleştiği belirtildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı misafir takım tribününde ki 2 bin 40 bilet de Futbol Federasyonu'ndan alınan izinle Trabzonspor taraftarlarına satılmıştı.

Trabzonspor'un bilet satışından da 2.2 milyon liralık gelir sağladığı aktarıldı. Stadyum da bulunan TS Club mağazasından da 460 bin liralık ürün satışı yapıldığı belirtildi.


-Başkan Ağaoğlu'ndan prim


Bu arada karşılaşmanın bitiminin ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncularına verilecek primi arttırdığı belirtildi.

Daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Fenerbahçe galibiyetinin primi 100'er bin liraya çıkarıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:41
  1. Futbol
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