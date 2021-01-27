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Spor Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Spor

Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Süper Kupa karşılaşmasında Abdülkadir Parmak sakatlık oyundan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:50:00 -
Trabzonspor'da sakatlık şoku!

2019/2020 sezonunun lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa için karşı karşıya geldi.

İlk yarının son anlarında Mehmet Topal ile olan ikili mücadelesinde ayağının kaymasıyla kasığında çekme olan Abdülkadir Parmak oyuna devam edemedi ve yerini Lewis Baker'a bıraktı. Bordo Mavililer'de iç sahada son oynanan Süper Lig maçında da Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırılmıştı.

Abdülkadir Parmak ise sahayı sedyeye gerek duymadan kendi çıkarak terk etti.

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