0553 313 94 23

Trabzonspor'da kombine kartlar 17 Haziran'da satışa sunulacak

14 Haziran 2019 Cuma 16:59
Trabzonspor'da kombine kartlar 17 Haziran'da satışa sunulacak


TRABZON (AA) - Trabzonspor'da 2019-2020 futbol sezonu kombine kart satışları, 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, iç sahadaki tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombinelerin, 350 lira ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

İndirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği vurgulanırken, kulüp divan üyeleri, tüm kurul üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ile öğrencilere yüzde 25, kulüp üyelerine ise yüzde 10 indirim olacağı aktarıldı.

Açıklamada, indirimli kombine alabilecek kişilerin, geçen sezon da kombine kart sahibi olmaları durumunda, aynı koltukların 17-26 Haziran tarihleri arasında adlarına rezerve olacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu koltukları 26 Haziran tarihine kadar Passolig gişelerinden veya www.passo.com.tr adresinden satın alabilecekler. 27 Haziran ve sonrasına kalanlar ise kombine alımlarını indirimli olarak yalnızca Passolig satış gişelerinden, kimliklerini ve ilgili diğer indirim belgelerini ibraz etmek kaydıyla yapabilecekler. İndirimli olarak satın alınmış kombineler, transfere kapalı olacaktır. Trabzonspor üyelerinin aldığı kombinelere transfer yasağı uygulanmayacak. Geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlarımıza yeni kombine alımında yüzde 10 indirim uygulanacak. Bu kombinelere de transfer yasağı uygulanmayacak."

Kombine satışlarının sadece Trabzonspor logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ve Passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca geçerli kalması için kart vizesinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış olması gerektiği aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:59
  1. Futbol
  2. kombine
  3. satış
  4. Trabzon
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak için kurs ve sınava akın etti
    1. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    2. Çorlu’da torbacı operasyonu
    3. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    4. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    5. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    6. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    7. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    8. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    10. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    11. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    12. Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
    13. Tayini çıkan hakim ve savcılara veda..
    14. Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini..
    15. Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin..
    16. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin..
    17. Tahtaköprü Meydana yenilendi
    18. Başkan Pekmezci, YKS’ye girecek..
    19. Başkan Yüksel, temizlik çalışmalarını..
    20. Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya..
    21. UMED: Murat Alan'a saldırıyı kınıyoruz!
    22. İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3..
    23. Beyüzümü ve Seyrantepe’de susuzluk..
    24. Görme engelli öğrencinin büyük başarısı
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. E-5 Karayolu’nda otomobille “makas”..
    27. Kurtuluş Mahallesi SYM kursiyerleri..
    28. İzmir’de yasak aşk cinayeti iddiası
    29. Kilimlili çocuklar Çaycuma’da çok mutlu
    30. Kartal Belediyesi selden zarar gören..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...